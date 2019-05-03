Футбол
«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»Чемпионат 07:52
Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 4 мая, начало игры — в 14:00 по московскому времени. Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» столичного клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Обновлено в 10:47
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Футбол
Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, кто хочет присоединиться к „МЮ“»
Никто не знает, сможем ли мы оказаться в Лиге чемпионов или нет, но игроки все равно хотят присоединиться к нам.
Обновлено в 13:49
Спорт
«Зенит» вновь проиграл «Кузбассу» в финале Суперлиги
Казанский «Зенит» потерпел второе поражение от «Кузбасса» в финальной серии Суперлиги.
Обновлено в 12:42
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Политика
Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте
Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотте 2 мая исполнилось четыре года, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:52
Спорт
Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Футбол
Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии
«Млада Болеслав» разгромила клуб «Теплице» в матче первого тура плей-офф чемпионата Чехии за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 14:53
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено в 08:25
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа
«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Футбол
Клуб Леонида Слуцкого летом может лишиться 16 игроков
«Витесс», возглавляемый Леонидом Слуцким, этим летом ждут массовые перестановки. Команду могут покинуть до 16 человек.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Кино
В каких фильмах мы увидим Данилу Козловского в 2019 году
Словом, в 2019 году ожидается громкая премьера — фильм «Декоратор» с Данилой Козловским, Виктором Вержбицким и Елизаветой Боярской в главных ролях.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Авто
Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4
Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Краснодаре загорелся парк на площади 1 га
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Экономика
Правительство утвердило правила маркировки товаров
Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Обновлено в 04:26
Авто
В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106
Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14