Футбол

«Спартак» отправился на матч с «Оренбургом»Матч ТВ 09:13

Оренбург — Спартак
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
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Московский «Спартак» вылетел на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом». Команды 26 мая проведут заключительный матч сезона-2018/19.
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«Спартак» отправился на матч с «Оренбургом»

Матч ТВ09:13

«Спартак» отправился на матч с «Оренбургом»

Sportbox.RU09:13

«Спартак» вылетел в Оренбург

Спорт-Экспресс08:33

Ждет вся страна: ФК «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком»

Вестирама.ру07:21
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