Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Оренбургом»Матч ТВ 09:13
Московский «Спартак» вылетел на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом». Команды 26 мая проведут заключительный матч сезона-2018/19.
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Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Наука
В Англии нашли боевой кельтский щит, созданный до нашей эры
Археологи обнаружили на поле Лестершира (Центральная Англия) древний кельтский щит, который оказался выполнен по уникальной технологии.
Обновлено вчера в 07:01
Музыка
Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 16:06
Футбол
«МЮ» может заплатить 25-30 миллионов за защитника «Бетиса» Фирпо
По информации AS, английский клуб может заплатить за 22-летнего футболиста от 25 до 30 миллионов евро.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Югре эвакуируют людей из-за серии звонков о минировании объектов
Взрывных устройств не обнаружено. Эвакуировали и посетителей нескольких торговых центров - тоже из-за провокационных звонков.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий
Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Игры
Слух: Ubisoft на Е3 2019 представит Roller Champions — она похожа на Rocket League
Обновлено в 05:24
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Космос
Видео «поезда» из спутников от SpaceX появилось в Сети
Обновлено в 10:47
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Россию пригласили на торжества к 75-летию высадки в Нормандии
В апреле в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Эксперты рассказали, чью кровь предпочитают комары
Эксперты назвали типы людей, кровь которых предпочитают комары. Первыми в списке находятся любители сладостей и пива.
Обновлено в 05:41
Происшествия
К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей
90 следователей и 30 технических экспертов потребовалось привлечь к расследованию обстоятельств взрыва на одной из пешеходных улиц города Лиона во Франции.
Обновлено в 07:53
Политика
Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой
Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
Обновлено в 09:37
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Анна Седокова посоветовала не общаться с парнями на 10 лет старше
Спортсмен был на десять лет старше возлюбленной и производил впечатление надежного мужчины.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
В Швеции открыли мемориал русским пленным Великой Северной войны
Торжественная церемония открытия мемориала русским солдатам и офицерам, плененным в ходе Великой Северной войны и погребенным в 1716-1718 годах на острове Висингсё озера Веттерн в центральной части Швеции, состоялась в субботу.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей
Обновлено в 04:22