Московский «Спартак» вылетел на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом». Команды 26 мая проведут заключительный матч сезона-2018/19.

«Спартак» отправился на матч с «Оренбургом»

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