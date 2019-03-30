Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с ЖигоМатч ТВ 08:36
Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Генштаб объявил план весеннего призыва
«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Общество
Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае
Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
Обновлено в 10:02
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Футбол
Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексе
Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.
Обновлено в 08:50
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Ростове задержан бывший министр строительства Николай Безуглов
В Ленинский районный суд Ростова поступило ходатайство об избрании меры пресечения бывшему министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову.
Обновлено в 05:59
Экономика
Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске
Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено в 09:12
Политика
Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежных авторов исторических игр
Премьер России Дмитрий Медведев побывал в офисе компании Mail.ru, где, в частности, раскритиковал компьютерные игры исторической тематики, созданные в других странах.
Обновлено в 09:24
Футбол
«Милан» предложил €50 млн за нападающего «Аякса»
В январе 2017 года хавбек перешел в «Аякс» за €12 млн. Контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 08:19
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика
Порошенко заявил о желании Коломойского отомстить Украине
Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Львова заявил, что олигарх Игорь Коломойский мстит стране за национализацию Приватбанка.
Обновлено в 08:14
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17
Происшествия
Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Новый гендиректор «Локомотива»: Семин останется в клубе
В конце декабря прошлого года новым генеральным директором "Локомотива" вместо Ильи Геркуса был назначен Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:46
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Политика
Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию
Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56