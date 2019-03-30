«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с ЖигоМатч ТВ 08:36

Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с Жиго

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