Футбол

«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с ЖигоМатч ТВ 08:36

Ахмат — Спартак
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
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