Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с ЖигоМатч ТВ 08:36
Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
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Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
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Экономика
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Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ
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«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
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В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя
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Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
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Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
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Общество
В Крыму родились редкие белые львята
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Футбол
«Челси» предложил Хадсон-Одои зарплату в £5 млн в год
Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 18-летнему полузащитнику Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой £5 млн в год ($6,5 млн).
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Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
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В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
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В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Медведев предсказал запрет пластиковой посуды в России
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«Аэрофлот» создает хаб в Красноярске
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Происшествия
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На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
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Происшествия
СК возбудил дело по факту ЧП с контрактником в Тверской области
«По факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего военную службу по контракту в воинской части 51592, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК («Доведение до самоубийства»)», — говорится в сообщении.
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Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
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В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
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Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
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Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
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ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад
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Хирургическое отделение Пеновской ЦРБ переехало в новое помещение
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Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
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