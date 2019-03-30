Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с ЖигоМатч ТВ 08:36
Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
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Футбол
Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира
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По мнению экспертов, после взлета рейтинга Зеленского впервые в истории Украины второй тур президентских выборов может стать не противостоянием "власть" - "оппозиция", а битвой "старых" и "новых" политиков.
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Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в Майами
Швейцарец по ходу матча выиграл восемь геймов подряд. В полуфинале турнира Федерер сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
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С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
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В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
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Истребители ВВС Великобритании «Торнадо» были подняты по тревоге для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95 над Северным морем в пятницу, 29 марта.
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Общество
Ксения Собчак предложила свою программу перемен для Санкт-Петербурга
Первым делом Собчак предлагает поменять команду и стиль власти.
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Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Политика
В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента
Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 12:50
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286.
Обновлено в 11:27
Наука
Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя
Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеиNіпjа Rat / Youtube Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Спорт
Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы
Обновлено в 11:03
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
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Политика
Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Футбол
Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено в 08:44
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено в 10:25
Футбол
На реконструкцию поля стадиона в Калининграде выделено 40 млн рублей
Стадион «Калининград», построенный для проведения матчей ЧМ-2018, получит дополнительное финансирование на реконструкцию.
Обновлено в 12:59
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33