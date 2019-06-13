Футбол
«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша за € 8 млнЧемпионат 11:33
Руководство московского «Спартака» получило и отклонило предложение «Порту» о покупке нападающего Зе Луиша. Клубы продолжат переговоры на следующей неделе. Об этом изданию Maisfutebol сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Общество
Черный арбуз за 7 тысяч долларов был продан в Японии
В Японии состоялся первый в текущем году аукцион по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ», которые отличаются практически черным цветом кожуры.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Технологии
Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru
Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
Обновлено в 02:53
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину
Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено в 17:13
Космос
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал о планах реализации программы Artemis, которая предполагает создание всех условий для постоянного присутствия на Луне.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Обновлено в 22:30
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Политика
Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии
Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.
Обновлено в 17:53
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Общество
Растения и животные исчезнут? Что будет с Крымским природным заповедником?
О проекте, который направлен на разделение территории природного заповедника, узнавал «АиФ-Крым».
Обновлено в 06:28
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Кино
Новое шоу о кино «Камера. Мотор. Страна» с Юлией Меньшовой стартует на Первом канале
Обновлено в 06:06
Интернет
В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации
В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.
Обновлено в 10:48
Наука
Ученые раскрыли секрет регуляции фотосинтеза
Статья, в которой ученые раскрыли секреты фотосинтеза, появилась в издании Nature Communications.
Обновлено в 07:48
Политика
Климкин опроверг информацию о своем назначении послом Украины в США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о своем возможном назначении в качестве посла в Соединенных Штатах.
Обновлено в 13:49