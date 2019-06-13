«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша за € 8 млнЧемпионат 11:33

Руководство московского «Спартака» получило и отклонило предложение «Порту» о покупке нападающего Зе Луиша. Клубы продолжат переговоры на следующей неделе. Об этом изданию Maisfutebol сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша за € 8 млн

Происшествия Автомобиль упал в реку в центре Москвы На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.

Общество Черный арбуз за 7 тысяч долларов был продан в Японии В Японии состоялся первый в текущем году аукцион по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ», которые отличаются практически черным цветом кожуры.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Технологии Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.

Политика МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.

Космос В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал о планах реализации программы Artemis, которая предполагает создание всех условий для постоянного присутствия на Луне.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Религия Православные отмечают Троицкую субботу Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Спорт Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».

Политика Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Общество В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».

Политика Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

Политика Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Интернет В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.

Наука Ученые раскрыли секрет регуляции фотосинтеза Статья, в которой ученые раскрыли секреты фотосинтеза, появилась в издании Nature Communications.