Футбол
«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе ЛуишаРБК 12:12
«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего Зе Луиша. Об этом португальскому изданию Maisfutebol сообщил консультант московского клуба Леонид Трахтенберг.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Общество
Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области медицины
Накануне Дня медицинского работника Сергей Собянин вручил столичным врачам премии города Москвы и поздравил их с наступающим праздником, который отмечается 16 июня.
Обновлено в 12:44
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист России» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу – артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер», город Санкт-Петербург», – сказано в документе.
Обновлено в 08:29
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Футбол
Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’Equipe
Капитан «Аякса» Матейс Де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет по версии французской газеты L’Equipe.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Политика
Команда Зеленского нашла способ снизить цену угля
Соратники шестого президента Украины Владимира Зеленского подготовили проект закона, отменяющий скандальную формулу определения цены на уголь для электростанций – так называемый "Роттердам+".
Обновлено в 11:41
Финансы
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ
14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Футбол
Эдерсон получил травму на тренировке сборной Бразилии
Вратарь "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон травмировался на тренировке национальной команды.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум
Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Общество
В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:26
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18