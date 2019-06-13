Футбол

«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе ЛуишаРБК 12:12

«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего Зе Луиша. Об этом португальскому изданию Maisfutebol сообщил консультант московского клуба Леонид Трахтенберг.
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«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша

РБК12:12

«Спартак» отказался продавать форварда «Порту»

Sport.ru12:00

«Порту» отказывается платить «Спартаку» за Зе Луиша 12 миллионов евро

Sport24.ruвчера в 13:40

«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

Sportbox.RU12:05

«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

Матч ТВ12:05

Источник: «Спартак» отклонил предложение «Порту» по «Зе Луишу». Переговоры продолжатся

Спорт-Экспресс11:00

Трахтенберг: «„Спартак“ отказался от предложения „Порту“ по трансферу Зе Луиша»

ProstoProSport11:43
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Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Религия

Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Финансы

Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Общество

Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области медицины

Накануне Дня медицинского работника Сергей Собянин вручил столичным врачам премии города Москвы и поздравил их с наступающим праздником, который отмечается 16 июня.
Обновлено в 12:44
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Культура

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист России» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу – артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер», город Санкт-Петербург», – сказано в документе.
Обновлено в 08:29
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Футбол

Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’Equipe

Капитан «Аякса» Матейс Де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет по версии французской газеты L’Equipe.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Политика

Команда Зеленского нашла способ снизить цену угля

Соратники шестого президента Украины Владимира Зеленского подготовили проект закона, отменяющий скандальную формулу определения цены на уголь для электростанций – так называемый "Роттердам+".
Обновлено в 11:41
Финансы

Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ

14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Политика

Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке в Пензенской области

Обновлено в 05:43
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

США опубликовали «видеодоказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено в 08:28
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Футбол

Эдерсон получил травму на тренировке сборной Бразилии

Вратарь "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон травмировался на тренировке национальной команды.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум

Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Общество

В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:26
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СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

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