«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе ЛуишаРБК 12:12

«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего Зе Луиша. Об этом португальскому изданию Maisfutebol сообщил консультант московского клуба Леонид Трахтенберг.

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Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Финансы Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.

Общество Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области медицины Накануне Дня медицинского работника Сергей Собянин вручил столичным врачам премии города Москвы и поздравил их с наступающим праздником, который отмечается 16 июня.

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Экономика Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7% В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.

Культура Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России «Присвоить почетное звание «Заслуженный артист России» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу – артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер», город Санкт-Петербург», – сказано в документе.

Политика Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.

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