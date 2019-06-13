Футбол
«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе ЛуишаРБК 12:12
«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего Зе Луиша. Об этом португальскому изданию Maisfutebol сообщил консультант московского клуба Леонид Трахтенберг.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:23, Вашингтон
Футбол
Эдерсон получил травму на тренировке сборной Бразилии
Вратарь "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон травмировался на тренировке национальной команды.
Обновлено в 08:38
Общество
Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах
В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Спорт
Сборная России по волейболу победила Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России обыграла Польшу в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Кино
Российский мультсериал «Ежик и медвежонок» получил «приз Disney»
Обновлено в 08:41
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Технологии
ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group
Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Общество
СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами
Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Обновлено в 16:13
Игры
CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»
Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной
«В 22:48 поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка МЧС.
Обновлено в 16:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Футбол
Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска
Обновлено в 11:05
Политика
Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Футбол
Антеро Энрике покинул пост спортивного директора «ПСЖ»
«ПСЖ» объявил об уходе Антеро Энрике с поста спортивного директора клуба.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47