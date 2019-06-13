Футбол

«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евроМатч ТВ 12:05

Отмечается, что «Порту» предложил за 28-летнего форварда 8 миллионов евро, а «Спартак» хочет выручить за него не менее 10 миллионов. В прошедшем сезоне Зе Луиш провел 25 матчей в РПЛ, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.
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«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша

РБК12:12

«Порту» отказывается платить «Спартаку» за Зе Луиша 12 миллионов евро

Sport24.ruвчера в 13:40

Трахтенберг: «„Спартак“ отказался от предложения „Порту“ по трансферу Зе Луиша»

ProstoProSport11:43

«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

Sportbox.RU12:05

«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

Матч ТВ12:05

Источник: «Спартак» отклонил предложение «Порту» по «Зе Луишу». Переговоры продолжатся

Спорт-Экспресс11:00

«Спартак» отказался продавать форварда «Порту»

Sport.ru12:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:53, Ашберн
Политика

Почти три четверти россиян доверяют Путину

Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
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Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя оперативника, который избил его после задержания — это Максим Уметбаев.
Обновлено в 09:25
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
Религия

На Кубани 16 июня православные христиане отметят праздник Троицы

Считается, что в день Святой Троицы нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде.
Обновлено в 02:17
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Зеленский предложил выбрать главу Львовской области в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Львовской области выразить в Facebook мнение о кандидатах на должность главы областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 15:57
Политика

Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:10
Религия

Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

МИД Украины отреагировал на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Украинский МИД выступил с очередным заявлением по поводу выдачи жителям Донбасса российских паспортов по упрощённой схеме.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

В ДНР в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Футбол

Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»

Обновлено в 11:26
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
Происшествия

Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке

Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание.
Обновлено в 04:53
Общество

Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км

Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
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