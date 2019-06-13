«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евроМатч ТВ 12:05

Отмечается, что «Порту» предложил за 28-летнего форварда 8 миллионов евро, а «Спартак» хочет выручить за него не менее 10 миллионов. В прошедшем сезоне Зе Луиш провел 25 матчей в РПЛ, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

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«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

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