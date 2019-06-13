Футбол

«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе ЛуишаРБК 12:12

«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего Зе Луиша. Об этом португальскому изданию Maisfutebol сообщил консультант московского клуба Леонид Трахтенберг.
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«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша

РБК12:12

«Порту» отказывается платить «Спартаку» за Зе Луиша 12 миллионов евро

Sport24.ruвчера в 13:40

Трахтенберг: «„Спартак“ отказался от предложения „Порту“ по трансферу Зе Луиша»

ProstoProSport11:43

«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

Sportbox.RU12:05

«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

Матч ТВ12:05

Источник: «Спартак» отклонил предложение «Порту» по «Зе Луишу». Переговоры продолжатся

Спорт-Экспресс11:00

«Спартак» отказался продавать форварда «Порту»

Sport.ru12:00
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Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Обновлено в 13:57
Экономика

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено в 14:51
Политика

Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении их от занимаемых должностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Общество

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными.
Обновлено в 09:29
Игры

В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера

CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне

В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 13:40
Общество

Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Обновлено в 14:51
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Футбол

Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»

Обновлено в 08:38
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Футбол

Стоимость Дзюбы на трансферном рынке увеличилась на 3 млн евро

Например, трансферная стоимость нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артём Дзюбы возросла на три миллиона евро.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Стало известно имя нового избранника Ани Лорак

СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Религия

Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Политика

Лидеры стран ШОС подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке

Лидеры стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
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