Футбол
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе ЛуишаСоветский спорт 12 июня в 12:17
Порту вышел на Спартак с предложением о трансфере форварда Зе Луиша, сообщает Maisfutebol. Вице-чемпионы Португалии постараются договориться со Спартаком о переходе 28-летнего кабовердийца менее чем за десять миллионов евро, которые хотят получить красно-белые.
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В Португалии опубликовали информацию о Зе Луише, ссылаясь на слова уволенного Трахтенберга
Евро-футбол.рувчера в 11:38
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