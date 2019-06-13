«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе ЛуишаСоветский спорт 12 июня в 12:17

Порту вышел на Спартак с предложением о трансфере форварда Зе Луиша, сообщает Maisfutebol. Вице-чемпионы Португалии постараются договориться со Спартаком о переходе 28-летнего кабовердийца менее чем за десять миллионов евро, которые хотят получить красно-белые.

«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша

Футбол Врач «Спартака» назвал сроки возвращения Глушакова и Рассказова Футболисты московского "Спартака" Николай Рассказов и Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе, сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.

Общество Путин вручил госпремии ученым и деятелям культуры Владимир Путин наградил ученых и деятелей культуры госпремиями. Церемония традиционно прошла в Георгиевском зале Кремля.

Общество Названы первые российские города для запуска сетей 5G Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Политика Турция пригрозила ответить США в случае санкций из-за российских С-400 Турция прибегнет к ответным мерам, если Вашингтон решится ввести против нее санкции из-за сделки по российским ЗРК С-400.

Политика Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Единоборства Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

Политика Китай предложил России повысить уровень расчетов в нацвалютах «Нужно укреплять сотрудничество в финансовой сфере, поддерживать функционирование российско-китайского инвестиционного форума инвестиционного развития, повысить уровень расчётов в нацвалютах и сотрудничество по платежным системам», — сказал Ван Цишань, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Политика Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.

Технологии Нейрохирург предложил простую тренировку для здоровья мозга Тренировка для мозга опубликована в книге Рахула Джандиала "Уроки жизни от нейрохирурга", которая только готовится к выходу, пишет Daily Mail.

Политика Глава Демократической партии Молдавии покинул страну Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Здоровье Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.

Политика Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия была и остаётся «всепогодным» другом Китая.

Шоу-бизнес Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой в телесном купальнике Отечественная актриса Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой на фото, где она позирует в телесном купальнике.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Наука В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу 15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.

Политика Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".

Общество Сын Алибасова решил вывезти отца из России Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.