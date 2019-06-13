Футбол

«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе ЛуишаСоветский спорт 12 июня в 12:17

Порту вышел на Спартак с предложением о трансфере форварда Зе Луиша, сообщает Maisfutebol. Вице-чемпионы Португалии постараются договориться со Спартаком о переходе 28-летнего кабовердийца менее чем за десять миллионов евро, которые хотят получить красно-белые.
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Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
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Автомобиль упал в реку в центре Москвы

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