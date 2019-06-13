«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша за € 8 млнЧемпионат 11:33

Руководство московского «Спартака» получило и отклонило предложение «Порту» о покупке нападающего Зе Луиша. Клубы продолжат переговоры на следующей неделе. Об этом изданию Maisfutebol сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша за € 8 млн

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