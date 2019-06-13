Футбол
«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе ЛуишаРБК 12:12
«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего Зе Луиша. Об этом португальскому изданию Maisfutebol сообщил консультант московского клуба Леонид Трахтенберг.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:21, Вашингтон
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов останется инвалидом
Обновлено в 05:41
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Общество
Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой
Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Авто
Новая Mazda3 в России оказалась дороже «шестерки»
Обновлено в 09:00
Политика
Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке
Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
Обновлено в 04:29
Авто
В России разлюбили седаны и хэтчбеки
По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Наука
Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение
Обновлено в 04:40
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 11:47
Игры
CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»
Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Экономика
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Обновлено в 08:22
Политика
Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг
Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Футбол
Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, чем жертвует ради ребенка для Тимати
Возлюбленная известного рэп-исполнителя и бизнесмена Тимати – Анастасия Решетова, поделилась, чем ей нужно было жертвовать для того, чтобы выносить и родить здорового ребенка.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV. Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен.
Обновлено в 12:10
Авто
Появился тизер нового электрического кроссовера марки Fisker
В конце этого года выйдет новый электрокроссовер марки Fisker, который может превратиться в соперника для модели Tesla Model Y. Стоит сказать, что компания Fisker была основана автомобильным дизайнером Хенриком Фискером.
Обновлено в 05:04