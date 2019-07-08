Футбол

«Спартак» отказался от лучшего бомбардира Кубка АмерикиMetaratings 09:51

Лучшим бомбардиром завершившегося в Бразилии Кубка Америки стал форвард Эвертон. Как сообщает Sport24, два года назад игрок мог переехать в Россию, но тогда трансфер не состоялся. Летом 2017-го года сразу после чемпионского сезона «Спартак» искал усиление в Бразилии.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Главные новости утра. «Зенит» в мае отказался от покупки лучшего бомбардира Кубка Америки-2019, Эль-Шаарави перешел в «Шанхай Шэньхуа»

Бомбардир.ру04:56

Его не взяли «Спартак» с «Зенитом», теперь он лучший на Кубке Америки

МК-Спорт05:31

Селекционная служба «Спартака» не одобрила трансфер лучшего бомбардира Кубка Америки Эвертона в 2017-м

Sports.ru04:55

«Спартак» отказался от лучшего бомбардира Кубка Америки

Metaratings09:51

«Зенит» мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

Петербургский дневник03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Политика

Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Транспорт

В метро Вены приступили к ароматизации вагонов

Система кондиционирования вагонов венского метро помимо поддержания определенного температурного режима с июля стала еще и освежать воздух - в нее теперь подаются несколько душистых ароматов.
Обновлено в 14:40
Кино

Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Авто

Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Здоровье

В девяти озерах Нижнего Новгорода купаться не рекомендуется

Отклонения от норм обнаружены в Автозоводском районе в озерах Парка культуры и отдыха первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном.
Обновлено в 05:58
Общество

В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Политика

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона помолодела на 30 лет

Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Общество

Москва стала самым зеленым мегаполисом мира

Обновлено в 12:15
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Политика

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Культура

Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ

Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба с ограблением

Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Обновлено в 08:31
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика

В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов

Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Политика

Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Политика

Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун

Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Музыка

Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем

Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное