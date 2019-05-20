Футбол

«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке ЛевашоваЕвро-футбол.ру 13:48

Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову. При таком раскладе, 21-летний Александр Максименко, сыгравший 22 матча в Премьер-лиге, отправится в аренду.
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СМИ: «Спартак» купит Левашова и отдаст Максименко в аренду

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Трансферы «Спартака» и «Зенита». Левашов, Ванакен, Фернандес

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