Футбол
«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке ЛевашоваЕвро-футбол.ру 13:48
Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову. При таком раскладе, 21-летний Александр Максименко, сыгравший 22 матча в Премьер-лиге, отправится в аренду.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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