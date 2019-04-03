Футбол
Нападающий Педро Роша покинул «Спартак»РИА Новости 00:50
Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Педро Роша перешел в бразильский "Крузейро" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2019 года.
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Футбол
Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения
Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что не будет подавать заявление в правоохранительные органы после нападения, которому он подвергся 2 апреля.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году
Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами
В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.
Обновлено в 01:35
Авто
5 иномарок, которые ржавеют в России быстрее остальных
Портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг иностранных автомобилей, сгнивающих раньше, чем они доезжают до пункта назначения.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Закон о запрете хостелов вступит в силу 1 октября
Закон о запрете размещения хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября.
Обновлено в 04:22
Спорт
Коляда попал в больницу с обострением гайморита
В декабре 2018 года Коляда попал в больницу с обострением синусита, из-за чего рисковал пропустить чемпионат России, где он в итоге стал вторым.
Обновлено в 06:15
Экономика
Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу
Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Политика
В России появилась еще одна «могила» Путина
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Политика
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Политика
Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка
Обновлено в 05:06
Экономика
В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:36
Космос
Ученые определили источник фотонов в таинственных гамма-всплесках
Фотоны, испускаемые длинными гамма-всплесками, берут свое начало в фотосфере «релятивисткой струи», выбрасываемой умирающей взрывающейся звездой, заявляют ученые исследовании, представленном в журнале Nature Communications.
Обновлено в 05:00
Экономика
В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Футбол
Гвардиола о походе Менди в ночной клуб: «Я не его отец»
Может казаться, что это не так, но я сплю хорошо.
Обновлено в 06:19
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество
Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз задумалась над сменой имиджа
Обновлено вчера в 05:34
Общество
Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию
Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.
Обновлено в 05:40
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
Обновлено в 04:41
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34