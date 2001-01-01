«Спартак» отчитался по травмам. Мы проверили. Что-то не сходитсяСоветский спорт 09:00

Сразу три травмы футболистов московского Спартака, которые не были диагностированы в клубе, но вскрылись, когда футболисты прибыли в расположение сборной России, породили волну критики со стороны фанатов красно-белой команды.

«Спартак» отчитался по травмам. Мы проверили. Что-то не сходится

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