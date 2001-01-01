Футбол

«Спартак» отчитался по травмам. Мы проверили. Что-то не сходитсяСоветский спорт 09:00

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 17 марта
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Сразу три травмы футболистов московского Спартака, которые не были диагностированы в клубе, но вскрылись, когда футболисты прибыли в расположение сборной России, породили волну критики со стороны фанатов красно-белой команды.
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«Спартак» отчитался по травмам. Мы проверили. Что-то не сходится

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