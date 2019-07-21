Футбол
РПЛ прокомментировала действия полиции в матче «Спартака» и «Ростова»Газета.Ru 04:44
"По материалам предварительной проверки, проведённой РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
В РПЛ отметили, что сотрудникам правопорядка пришлось применить силу из-за попытки фанатов отбить задержанных правонарушителей, которые использовали пиротехнические средства по ходу игры.Российская газета05:08
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В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
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