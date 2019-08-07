Футбол

«Спартак» остался без главы селекционной службыSport.ru 17:29

Во вторник, шестого августа, стало известно, что столичный "Спартак" остался без главы селекционной службы. По информации "Чемпионата", Александр Аверьянов, который до сегодня отвечал за селекцию красно-белых, покинул клуб. Также команду покинули почти все работники отдела.
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«Спартак» расстался с главой селекционной службы Аверьяновым

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».
Чемпионат16:51

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Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду

Sport24.ru17:58

Глава селекционной службы «Спартака» покинул команду

Матч ТВ19:55

«Спартак» расстался с главой селекционной службы

Чемпионат17:00

«Спартак» остался без главы селекционной службы

Sport.ru17:29

Аверьянов покинул «Спартак» после 12 лет в клубе

Советский спорт17:04

«Спартак» уволил главу скаутской службы Аверьянова. Он работал в клубе с 2007 года

Sports.ru16:50

СМИ: Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул клуб

RT на русском17:59
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