Футбол
«Спартак» остался без главы селекционной службыSport.ru 17:29
Во вторник, шестого августа, стало известно, что столичный "Спартак" остался без главы селекционной службы. По информации "Чемпионата", Александр Аверьянов, который до сегодня отвечал за селекцию красно-белых, покинул клуб. Также команду покинули почти все работники отдела.
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Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».Чемпионат16:51
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