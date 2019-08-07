Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».

с чего всё началось

Во вторник, шестого августа, стало известно, что столичный "Спартак" остался без главы селекционной службы. По информации "Чемпионата", Александр Аверьянов, который до сегодня отвечал за селекцию красно-белых, покинул клуб. Также команду покинули почти все работники отдела.

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