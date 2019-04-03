Футбол
«Спартак» оштрафован за кричалки болельщиков в адрес ГлушаковаREGNUM 07:56
Отмечается, что «Спартак» оштрафован за нецензурные выражения своих болельщиков в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова. Штраф составил 100 тыс. рублей.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия
Норвегия закрыла дело против россиянина Бочкарева
В Норвегии закрыли дело против сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, задержанного в 2018 году по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 10:29
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Футбол
Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе клуба «Стэмфорд Бридж» до начала текущего сезона, сообщает The Times со ссылкой на документы холдинга Fordstam Limited.
Обновлено в 10:41
Путешествия
Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов
Аналитики российской страховой компании «Ренессанс страхование», исследовав более 19 тыс. обращений туристов за медпомощью, которые поступали в течение последних четырех лет, определили «самые опасные страны для отдыха» среди направлений, которые пользуются популярностью у российских туристов.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Россиянка села на 19 лет за убийство собственных детей
Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в убийстве собственных малолетних детей и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 10:37
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Экономика
Недельная инфляция в России оказалась нулевой
Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Театры
Канадский цирк везет в Москву «Сны Босха»
С 6 по 16 июня Московский театр мюзикла представляет постановку театра-цирка «7 пальцев» (Канада), вдохновленную картинами голландского живописца Иеронима Босха.
Обновлено в 08:36
Общество
Аэропорт «Гагарин» объявил набор сотрудников
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 02:10
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Возле дома на Кутузовском проспекте убили женщину
Обновлено в 05:41
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Чувашии суд приговорил к трем годам условно студентку, которая ранила ножницами напавшего на нее соседа
Ибресинский районный суд Чувашии приговорил к трем годам условного срока 21-летнюю студентку Анастасию Раймову, которая ранила ножницами соседа, который пьяным напал на нее, сообщил «Медиазоне» ее адвокат Анатолий Тимофеев.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Прокуратура немецкого города Дармштадта опубликовала первые результаты вскрытия тел жертв крушения бизнес-джета, в котором погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец и перевозивший их летчик.
Обновлено в 08:49
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Политика
Советник Зеленского назвал кандидата на пост главы МИД Украины
МИД Украины в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов может возглавить бывший министр финансов страны Александр Данилюк.
Обновлено в 10:29
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с президентом Эстонии
Обновлено в 05:29