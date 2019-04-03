Футбол
«Спартак» оштрафован за кричалки болельщиков в адрес ГлушаковаREGNUM 07:56
Отмечается, что «Спартак» оштрафован за нецензурные выражения своих болельщиков в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова. Штраф составил 100 тыс. рублей.
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Авто
Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
На Кубани начальника райотдела полиции задержали при получении взятки
Начальник райотдела полиции по Новопокровскому району Кубани, вымогавший деньги у местного жителя за отказ от уголовного преследования, взят с поличным при получении взятки, подтвердили РИА Новости в управлении ФСБ по Краснодарском краю.
Обновлено в 11:43
Политика
НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Спорт
Фигурист Коляда попал в больницу
У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Космос
Флот НЛО замечен над аэропортом Лос-Анджелеса
Флот НЛО был замечен очевидцем над аэропортом Лос-Анджелеса на прошлой неделе.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Политика
Ангола заинтересована в привлечении российских инвестиций
Луанда заинтересована в российских инвестициях в различных областях, не только в нефтяной сфере и в сфере добычи алмазов, заявил президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 08:44
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия
На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел
Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Футбол
Александрия — Шахтер 0:1
"Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.
Обновлено в 11:54
Авто
McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer
Впервые о появлении новой модели типа Gran Tourer заявил Майк Флевитт в рамках Женевского автосалона, прошедшего в марте этого года.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Петербурге горит прядильно-ниточный комбинат
Обновлено в 12:26
Политика
ЕС отказался давать Британии отсрочку по Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.
Обновлено в 09:03
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Обновлено вчера в 16:31