«Спартак» оштрафован за кричалки болельщиков в адрес ГлушаковаREGNUM 07:56

Отмечается, что «Спартак» оштрафован за нецензурные выражения своих болельщиков в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова. Штраф составил 100 тыс. рублей.

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