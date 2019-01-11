Футбол

«Спартак» оштрафован на 5 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»
Спорт-Экспресс
05:45

УЕФА оштрафовал "Спартак" на 5 тысяч евро по итогам матча группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 13 декабря в Испании.
Спорт-Экспресс05:45

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УЕФА оштрафовал «Спартак» из-за поведения болельщиков на матче с «Вильярреалом»

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УЕФА оштрафовал «Олимпиакос» на 90 тысяч евро

Матч ТВ08:44

«Олимпиакос» оштрафован на 90 тысяч евро после игры Лиги Европы с «Миланом»

РИА Новости08:05

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«Спартак» заплатит штраф € 5 тыс. за поведение болельщиков в Вильярреале

Чемпионат06:05

«Спартак» оштрафован на 5 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

Спорт-Экспресс05:45

УЕФА оштрафовал «Спартак» на €5 тыс. по итогам матча с «Вильярреалом»

ТАСС05:41
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Итальянский футболист Маноло Габбьядини, в услугах которого, по информации СМИ, был заинтересован московский "Спартак", перешел из английского "Саутгемптона" в итальянскую "Сампдорию", сообщается на официальных сайтах обоих клубов.
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В игре группового этапа в квартете В сборная Австралии разгромила Палестину (3:0), одержав свою первую победу на турнире.
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«Ростов» сыграл вничью на сборе в Турции

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Недалеко от тренировочного поля «Спартака» разгорелся крупный пожар

Двум тренировкам красно-белых в пятницу не помешал крупный пожар в порту Джебель-Али, который находится совсем недалеко от тренировочного комплекса.
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Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал работу клуба в это зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:18
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«Челси» отказался продать Виллиана в «Барселону» за Малкома и доплату

Лондонский «Челси» отверг предложение испанской «Барселоны» о трансфере полузащитника Виллиана.
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Ванкер не перейдет в «Монако» из-за результатов медобследования

Обновлено в 09:45
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Гол Заболотного в ворота «Мольде» болельщики признали лучшим

Лучшим голом сине-бело-голубых в первой половине сезона болельщики «Зенита» назвали мяч нападающего Антона Заболотного в ворота «Мольде» в первом матче раунда плей-офф отборочного этапа Лиги Европы.
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Игрок «Ливерпуля» может продолжить карьеру в России

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может продолжить карьеру в России, сообщает Estadio Deportivo.
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Братья Березуцкие дают интервью пресс-службе «Витесса» на английском

Бывшие защитники ЦСКА, а ныне помощники главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого братья Алексей и Василий Березуцкие дали интервью клубному телевидению на английском языке.
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«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании

Обновлено вчера в 17:24
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