УЕФА оштрафовал "Спартак" на 5 тысяч евро по итогам матча группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 13 декабря в Испании.

«Спартак» оштрафован на 5 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

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