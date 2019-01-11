Футбол
УЕФА оштрафовал "Спартак" на 5 тысяч евро по итогам матча группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 13 декабря в Испании.
Спорт-Экспресс05:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Футбол
«Ростов» расторг контракт с футболистом Юсуповым
Обновлено в 08:12
Футбол
Габбьядини стал футболистом «Сампдории»
Итальянский футболист Маноло Габбьядини, в услугах которого, по информации СМИ, был заинтересован московский "Спартак", перешел из английского "Саутгемптона" в итальянскую "Сампдорию", сообщается на официальных сайтах обоих клубов.
Обновлено в 10:51
Футбол
Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком
Обновлено в 11:33
Футбол
«Зенит» предложил «Бенфике» 16 млн евро за защитника Гримальдо
Петербургский клуб сделал португальской «Бенфике» предложение в размере 16 млн евро.
Обновлено в 05:52
Футбол
Кубок Азии. Австралия разгромила Палестину, Китай — Филиппины
В игре группового этапа в квартете В сборная Австралии разгромила Палестину (3:0), одержав свою первую победу на турнире.
Обновлено в 10:43
Футбол
«Ростов» сыграл вничью на сборе в Турции
Команда Валерия Карпина сыграла первый контрольный матч на зимнем сборе в Турции.
Обновлено в 10:23
Футбол
Томас Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер дисквалифицирован на две игры Лиги чемпионов за прямую красную карточку в матче последнего тура группового этапа с "Аяксом" (3:3). Мюллер был удален с поля за прямой удар ногой в голову защитника Николаса Тальяфико.
Обновлено в 10:01
Футбол
Недалеко от тренировочного поля «Спартака» разгорелся крупный пожар
Двум тренировкам красно-белых в пятницу не помешал крупный пожар в порту Джебель-Али, который находится совсем недалеко от тренировочного комплекса.
Обновлено в 10:43
Футбол
Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал работу клуба в это зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Челси» отказался продать Виллиана в «Барселону» за Малкома и доплату
Лондонский «Челси» отверг предложение испанской «Барселоны» о трансфере полузащитника Виллиана.
Обновлено в 02:18
Футбол
Ванкер не перейдет в «Монако» из-за результатов медобследования
Обновлено в 09:45
Футбол
Гол Заболотного в ворота «Мольде» болельщики признали лучшим
Лучшим голом сине-бело-голубых в первой половине сезона болельщики «Зенита» назвали мяч нападающего Антона Заболотного в ворота «Мольде» в первом матче раунда плей-офф отборочного этапа Лиги Европы.
Обновлено в 08:41
Футбол
Игрок «Ливерпуля» может продолжить карьеру в России
Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может продолжить карьеру в России, сообщает Estadio Deportivo.
Обновлено в 09:05
Футбол
Братья Березуцкие дают интервью пресс-службе «Витесса» на английском
Бывшие защитники ЦСКА, а ныне помощники главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого братья Алексей и Василий Березуцкие дали интервью клубному телевидению на английском языке.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
Обновлено вчера в 17:24