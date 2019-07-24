Московский «Спартак» по итогам матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» оштрафован на 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

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