Московский "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", сообщается на сайте РФС.

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча ЧР с «Ростовом»

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