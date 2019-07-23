Футбол
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча ЧР с «Ростовом»РИА Новости 15:17
Московский "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", сообщается на сайте РФС.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
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Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Россиянка Флинк проиграла Севастовой на турнире в Юрмале
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«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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На МКС протестируют новую антенну системы ICARUS
Инженеры сообщили, что на борту Международной космической станции пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS.
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Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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