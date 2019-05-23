Футбол
«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублейГазета.Ru 10:36
Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
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Авто
Rolls-Royce представил эксклюзивную версию купе Wraith
Обновлено в 12:55
Хоккей
Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Политика
МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»
Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:18
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Гаджеты
Huawei готовит свою ОС на замену Windows и Android
Hongmeng будет запущена в случае, если Huawei запретят использовать Google Android или Microsoft Windows.
Обновлено в 16:38
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов
На серой ветке московского метро в тоннеле застряли поезда с пассажирами.
Обновлено в 16:15
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:34
Кино
Тарантино показал новый фильм на Каннском фестивале
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Гаджеты
Компания Яндекс представила «Яндекс.Модуль»
Компания Яндекс запустила новое умное устройство - «Яндекс.Модуль», а также запустила персональный видеоканал «Мой Эфир».
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Космос
Американская частная компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить 60 мини-спутников
Первоначально запуск намечался еще на 16 мая, но несколько раз переносился по разным причинам.
Обновлено в 18:05