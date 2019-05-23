Футбол
«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублейГазета.Ru 10:36
Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
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