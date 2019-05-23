«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублейГазета.Ru 10:36

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей

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