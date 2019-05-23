Футбол

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублейГазета.Ru 10:36

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
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«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей

Газета.Ru10:36

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

Sports.ru10:12

КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей, «Зенит» — на 80 тыс

Чемпионат10:16

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

Советский спорт10:05

КДК оштрафовал «Зенит» на 80 тысяч рублей за пиротехнику на матче с «Ростовом»

Sport24.ru10:08

КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» и «Спартак» суммарно на 400 тыс рублей

РИА Новости10:27

«Арсенал» оштрафовали на 10 тысяч за использование пиротехники

Спорт-Экспресс10:26
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
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Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Два поезда с людьми застряли в московском метро

В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Хоккей

Канада победила Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:58
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Экономика

Названы условия роста российской экономики

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в стране еще не сформировалась экономическая модель, при которой Россия смогла бы прийти к темпам роста на уровне 3% и более, передает ТАСС.
Обновлено в 14:29
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Политика

Первый приговор по делу о неуважении к власти вступил в силу

Закон о неуважении к органам власти, госсимволам и обществу вступил в силу 29 марта.
Обновлено в 10:50
Хоккей

Джек Хьюз: «Чувствую, что провел лучший матч на ЧМ против России»

Нападающий сборной США Джек Хьюз прокомментировал поражение от команды России (3:4) в четвертьфинальном матче ЧМ-2019.
Обновлено в 15:10
Гаджеты

Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале

В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирает проводить переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Космос

Рогозин пообещал высадку россиян на луну в 2030 году

Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера

Обновлено в 13:02
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Пенсионерку не приняли в больницу Мурманска

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Общество

Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок

Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
Обновлено в 06:31
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Технологии

Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.
Обновлено в 13:29
Общество

Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено в 13:32
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