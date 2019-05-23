Футбол
«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублейГазета.Ru 10:36
Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Шоу-бизнес
После роли Мессинга Евгений Князев поверил в его сверхспособности
В беседе с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" известный актер театра и кино, ректор Щукинского училища Евгений Князев соглашается с ведущим: на такие "опасные" роли, как роль Христа или Иуды многие актеры не соглашаются.
Обновлено в 08:18
Авто
Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ
Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Экономика
Период выплаты накопительной пенсии предлагают увеличить
Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год на полгода — до 258 месяцев, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:54
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Россия — США 4:3 (3-й период)
Обновлено в 10:20
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Здоровье
В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака
По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол
Спортивный директор «Арсенала»: «Работа по продлению контрактов с игроками ведется»
Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что в клубе идет работа по сохранению ключевых игроков в команде на следующий сезон.
Обновлено в 11:39
Авто
Skoda представила обновленный Superb 2020
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео
Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Сколько стоит свадебный банкет Потапа и Насти Каменских
Свадебный банкет Потапа и Насти Каменских, который пройдет в одном из ресторанов в Киеве в четверг, 23 мая, обойдется молодоженам в весьма скромную для представителей шоу-бизнеса цену.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Госдума уточняет процедуру постановки диагноза «больной наркоманией»
Законопроект о постановке диагноза «больной наркоманией» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
Обновлено в 08:25
Игры
Cyberpunk 2077 будет показана всем желающим на E3 2019
Обновлено в 10:15
Политика
Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России
Белоруссия выдала России агреман (предварительное согласие) на назначение Дмитрия Мезенцева новым послом.
Обновлено в 11:09
Космос
Рогозин анонсировал запуск спутника «Глонасс»
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск спутника "Глонасс-М" намечен на 27 мая.
Обновлено в 12:06
Общество
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54