Футбол

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублейГазета.Ru 10:36

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
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«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей

Газета.Ru10:36

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

Советский спорт10:05

КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей, «Зенит» — на 80 тыс

Чемпионат10:16

КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» и «Спартак» суммарно на 400 тыс рублей

РИА Новости10:27

КДК оштрафовал «Зенит» на 80 тысяч рублей за пиротехнику на матче с «Ростовом»

Sport24.ru10:08

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

Sports.ru10:12

«Арсенал» оштрафовали на 10 тысяч за использование пиротехники

Спорт-Экспресс10:26
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Шоу-бизнес

После роли Мессинга Евгений Князев поверил в его сверхспособности

В беседе с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" известный актер театра и кино, ректор Щукинского училища Евгений Князев соглашается с ведущим: на такие "опасные" роли, как роль Христа или Иуды многие актеры не соглашаются.
Обновлено в 08:18
Авто

Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ

Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено в 05:13
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер

Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Экономика

Период выплаты накопительной пенсии предлагают увеличить

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год на полгода — до 258 месяцев, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:54
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Хоккей

Россия — США 4:3 (3-й период)

Обновлено в 10:20
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Здоровье

В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака

По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол

Спортивный директор «Арсенала»: «Работа по продлению контрактов с игроками ведется»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что в клубе идет работа по сохранению ключевых игроков в команде на следующий сезон.
Обновлено в 11:39
Авто

Skoda представила обновленный Superb 2020

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео

Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Футбол

«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Сколько стоит свадебный банкет Потапа и Насти Каменских

Свадебный банкет Потапа и Насти Каменских, который пройдет в одном из ресторанов в Киеве в четверг, 23 мая, обойдется молодоженам в весьма скромную для представителей шоу-бизнеса цену.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Здоровье

Госдума уточняет процедуру постановки диагноза «больной наркоманией»

Законопроект о постановке диагноза «больной наркоманией» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
Обновлено в 08:25
Игры

Cyberpunk 2077 будет показана всем желающим на E3 2019

Обновлено в 10:15
Политика

Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России

Белоруссия выдала России агреман (предварительное согласие) на назначение Дмитрия Мезенцева новым послом.
Обновлено в 11:09
Космос

Рогозин анонсировал запуск спутника «Глонасс»

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск спутника "Глонасс-М" намечен на 27 мая.
Обновлено в 12:06
Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
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