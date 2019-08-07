Футбол

«Спартак» оштрафован на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»РИА Новости 08:20

Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 210 тысяч рублей по итогам столичного дерби с "Динамо" в рамках 4-го тура чемпионата России, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»

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