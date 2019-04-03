«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес ГлушаковаРИА Новости 06:36

Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц. "Спартак" в 21-м туре одержал гостевую победу над "Ахматом" со счетом 3:1.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова

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Политика Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

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Происшествия Сотрудники ФСБ пришли к мэру Евпатории В настоящий момент сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете, а также помещениях мэрии.

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Общество В России предложили ввести экзамен для начинающих владельцев собак «Было бы правильнее возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу «техминимумов» для начинающих владельцев собак», — пояснил глава РКФ.

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Единоборства Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

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Политика Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

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