Футбол
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес ГлушаковаРИА Новости 06:36
Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц. "Спартак" в 21-м туре одержал гостевую победу над "Ахматом" со счетом 3:1.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
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Экономика
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
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Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:22
Общество
В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
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Экономика
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«Победа» отказалась от покупки МС-21 вместо Boeing 737 MAX
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Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
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Подкомиссия ООН одобрила заявку России на расширение шельфа в Арктике
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