«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес ГлушаковаРИА Новости 06:36

Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц. "Спартак" в 21-м туре одержал гостевую победу над "Ахматом" со счетом 3:1.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова

Экономика В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.

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Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

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