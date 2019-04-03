Футбол
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес ГлушаковаРИА Новости 06:36
Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц. "Спартак" в 21-м туре одержал гостевую победу над "Ахматом" со счетом 3:1.
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