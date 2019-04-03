Футбол
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес ГлушаковаРИА Новости 06:36
Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц. "Спартак" в 21-м туре одержал гостевую победу над "Ахматом" со счетом 3:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» одержали волевую победу над «Зарей»
Футболисты киевского "Динамо" одержали волевую победу над луганской "Зарей" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 13:42
Политика
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ознакомилась с недавним обращением действующего главы государства Петра Порошенко к молодежи, в котором тот призвал голосовать во втором туре выборов именно за него, а не за соперника.
Обновлено в 07:03
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Кино
Раскрыта причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 07:57
Происшествия
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован
Обновлено в 12:16
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика
В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе
Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».
Обновлено в 13:59
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Общество
В Роструде напомнили о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, напомнили в Роструде.
Обновлено в 04:18
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Как многодетная мать терроризировала Омск
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 12:07
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Прокуратура немецкого города Дармштадта опубликовала первые результаты вскрытия тел жертв крушения бизнес-джета, в котором погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец и перевозивший их летчик.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца
Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца Актер опубликовал в микроблоге фото трехлетней Беллы, сравнив его с собственным архивным снимком.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Авто
Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Машина допущена к серийному производству. Презентация нового автомобиля должна пройти в Москве 11 апреля.
Обновлено в 06:48
Авто
В Тольятти обсудили развитие газомоторного топлива в России
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26