Футбол
«Спартак» оштрафовали за поведение фанатов на матче с «Зенитом»Московский Комсомолец 08:12
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Спартак» на 395 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом». Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. По его словам, штраф был назначен красно-белым за поведение фанатов.
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Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Космос
Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной
Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Политика
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Обновлено в 05:11
Технологии
ЧМК сократил промышленные сбросы на треть
Снижение нагрузки на реку Миасс, несомненно, положительно скажется на состоянии водных ресурсов, позволит существенно сократить содержание в воде загрязняющих веществ.
Обновлено в 06:59
Энергетика
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Обновлено в 06:11
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни умер оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:50
Авто
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Линейка двигателей обновленного GLC Coupe во многом похожа на линейку предыдущей версии кроссовера, но отличается от нее одним доработанным двигателем.
Обновлено в 03:50
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
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Футбол
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Обновлено в 08:34
Политика
Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»
Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
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Обновлено вчера в 21:14
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Коболев призвал Украину запастись газом
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Обновлено в 08:50
Футбол
Сборная Каталонии: Пике и Хави в составе, игроков не пустили в сборную
Два клуба Примеры, «Райо Вальекано» и «Вальядолид», отказались отпускать своих игроков в эту сборную.
Обновлено в 08:00