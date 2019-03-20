«Спартак» оштрафовали за поведение фанатов на матче с «Зенитом»Московский Комсомолец 08:12

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Спартак» на 395 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом». Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. По его словам, штраф был назначен красно-белым за поведение фанатов.

«Спартак» оштрафовали за поведение фанатов на матче с «Зенитом»

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