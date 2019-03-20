Футбол
«Спартак» оштрафовали почти на 300 тыс рублей за матч с «Зенитом»Газета.Ru 07:17
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщает ТАСС. Красно-белым предъявлено денежное взыскание в размере 295 тыс рублей.
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Обновлено в 07:12
Политика
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Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика
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Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
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Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
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Обновлено в 06:20
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Экономика
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Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
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Обновлено в 05:34
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Обновлено в 03:50
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Обновлено в 07:17
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На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
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Авто
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Названы самые популярные среди российских туристов страны
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Хоккей
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Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
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