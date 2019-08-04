Решение о штрафе принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС Московский ФК "Спартак" после матча четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо" оштрафован на 210 тысяч рублей за поведение болельщиков.

«Спартак» оштрафовали на 210 тысяч рублей после матча с «Динамо»

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