Футбол

«Спартак» оштрафовали на 210 тысяч рублей после матча с «Динамо»Аргументы и Факты 09:29

Решение о штрафе принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС Московский ФК "Спартак" после матча четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо" оштрафован на 210 тысяч рублей за поведение болельщиков.
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»

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