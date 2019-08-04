Решение о штрафе принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС Московский ФК "Спартак" после матча четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо" оштрафован на 210 тысяч рублей за поведение болельщиков.

«Спартак» оштрафовали на 210 тысяч рублей после матча с «Динамо»

Все про Спорт ру

Происшествия Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском Рейсовый автобус и два автомобиля столкнулись под Новороссийском на трассе А-146, шесть человек спасены, судьба еще почти сорока неизвестна, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Авто Volkswagen до конца года закроет производство «заряженного» Golf R В новом отчете Volkswagen Group говорится, что актуальное поколение Golf R будет снято с производства до конца года.

Авто Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.

Политика МИД Грузии осудил встречу Путина и Хаджимба МИД Грузии осудил встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась в Сочи.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Гаджеты Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой 48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Кличко намерен баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на эту должность.

Общество Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat 10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.

Авто Тюнеры из Болгарии представили кабриолет Lada Largus Больше никаких версий модели «АвтоВАЗ» выпускать не планирует, но между тем тюнеры из Болгарии представили кабриолет Lada Largus.

Гаджеты Apple работает над созданием гибких iPhone и iPad Американская компания Apple работает над технологией, которая позволит сделать экраны их устройств складными.

Общество Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Общество В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Происшествия Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.

Политика Посол США в России Хантсман уходит в отставку Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.