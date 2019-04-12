Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублейМосковский Комсомолец 06:49
Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Спорт-Экспресс».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Аникеев является депутатом Госдумы с 2005 года и с тех пор несколько раз возглавлял список самых обеспеченных членов палаты.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Канадский депутат призвал НАТО наращивать силы в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан считает, что НАТО необходимо увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол
Головин рассказал, с кем ближе всего общался в ЦСКА
Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, с кем ближе всего из футболистов общался в московском ЦСКА.
Обновлено в 11:07
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
Политика
ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США
Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Экономика
ЦБ назвал уровень просроченной задолженности застройщиков
Уровень просрочки по кредитам, выданным застройщикам, колеблется от 16% до 19%, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35
Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии
Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 04:44
Общество
В Воронеже отлили царь-колокол для армии
Обновлено в 13:58
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено в 14:13
Общество
Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей
На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.
Обновлено в 14:30
Авто
Кроссовер Baojun RS-5 по цене Lada Vesta вышел в продажу
Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Бензема признан лучшим игроком «Реала» по итогам марта
Обновлено в 12:42
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено вчера в 12:01
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 01:43