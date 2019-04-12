«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублейМосковский Комсомолец 06:49

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

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