Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублейМосковский Комсомолец 06:49

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Спорт-Экспресс».
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Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

Sports.ru11:40

Источник: «Спартак» оштрафует Гулиева на 5 млн рублей, а также отстранит его от основы

Sport.ru05:44

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основой

Чемпионат05:59

Источник: Гулиев отправлен в дубль «Спартака» и оштрафован на 5 миллионов рублей

Спорт-Экспресс05:47

«Спартак» отправил Гулиева в дубль и оштрафует на 5 млн рублей за избиение пешехода

Sport24.ru05:34

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировок

Газета.Ru06:25

Источник: «Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов и перевел в дубль

Советский спорт06:31
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика

В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Аникеев является депутатом Госдумы с 2005 года и с тех пор несколько раз возглавлял список самых обеспеченных членов палаты.
Обновлено в 15:42
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Канадский депутат призвал НАТО наращивать силы в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан считает, что НАТО необходимо увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол

Головин рассказал, с кем ближе всего общался в ЦСКА

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, с кем ближе всего из футболистов общался в московском ЦСКА.
Обновлено в 11:07
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено в 00:37
Игры

В Ubisoft извинились за оскорбление гомосексуалов в The Division 2

Обновлено в 08:45
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
Политика

ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Экономика

ЦБ назвал уровень просроченной задолженности застройщиков

Уровень просрочки по кредитам, выданным застройщикам, колеблется от 16% до 19%, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии

Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:18
Общество

В Воронеже отлили царь-колокол для армии

Обновлено в 13:58
Футбол

«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»

Обновлено в 14:13
Общество

Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей

На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.
Обновлено в 14:30
Авто

Кроссовер Baojun RS-5 по цене Lada Vesta вышел в продажу

Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол

Бензема признан лучшим игроком «Реала» по итогам марта

Обновлено в 12:42
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Наука

Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы

Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено вчера в 12:01
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 01:43
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