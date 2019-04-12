«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубльСпорт день за днем 06:36

Как сообщает телеграм-канал «Baza», игрок оштрафован на 5 млн рублей, их вычтут из его зарплаты. В месяц Гулиев зарабатывает около 6 млн рублей. Также хавбека отстранили от основного состава и отправили тренироваться с дублем, но запретили играть за него.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

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