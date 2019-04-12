Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубльСпорт день за днем 06:36
Как сообщает телеграм-канал «Baza», игрок оштрафован на 5 млн рублей, их вычтут из его зарплаты. В месяц Гулиев зарабатывает около 6 млн рублей. Также хавбека отстранили от основного состава и отправили тренироваться с дублем, но запретили играть за него.
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Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы
Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Собчак бурно отреагировала на слова Ахеджаковой о ее любовнике
Одной из первых пост прокомментировала его предполагаемая любовница, скандально известная телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено в 08:24
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Кино
Режиссёр Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет
«11 апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссёра документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:47
Футбол
Диего Симеоне: «„Атлетико“ защитит Косту, он продолжит подготовку к следующему сезону»
Напомним, в игре, которая завершилась победой «Барселоны» (2:0), Коста оскорбил мать судьи и получил прямую красную карточку.
Обновлено в 10:07
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»
Под контроль Сбербанк перейдет группа IT-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), где доля банка составит 51%, сообщили три источника газеты «Ведомости».
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РФ
Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
Обновлено в 06:09
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Она позволяет отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:24
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Игры
В Origin началась весенняя распродажа
В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Общество
Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу
По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Лучший полицейский Эстонии оказался российским разведчиком
Бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии (КАПО), кавалера ордена Орла, лучшего сотрудника КАПО 1995 года задержали.
Обновлено в 06:39
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Общество
В Москве 13 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили на субботу, 13 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра.
Обновлено в 05:43
Хоккей
Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Госиспытания ЗРК «Витязь» завершены
Обновлено в 09:26
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Спорт
Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке
По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилье
Москва заняла шестое место в рейтинге городов мира с наиболее высокими темпами роста цен на жилье в 2018 году.
Обновлено в 09:26
Политика
Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента
Судя по официальным данным, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин одобрил этот документ дистанционно, находясь за 800 километров от Москвы, из Саратовской области, что является нарушением регламента.
Обновлено в 04:37
Космос
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy вернулись на Землю
Компания SpaceX в своем Twitter рассказала об успешном возвращении ускорителей и первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Обновлено в 07:43
Политика
Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии
На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55