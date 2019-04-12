Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубльСпорт день за днем 06:36

Как сообщает телеграм-канал «Baza», игрок оштрафован на 5 млн рублей, их вычтут из его зарплаты. В месяц Гулиев зарабатывает около 6 млн рублей. Также хавбека отстранили от основного состава и отправили тренироваться с дублем, но запретили играть за него.
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«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировок

Газета.Ru06:25

Источник: «Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов и перевел в дубль

Советский спорт06:31

Источник: Гулиев отправлен в дубль «Спартака» и оштрафован на 5 миллионов рублей

Спорт-Экспресс05:47

«Спартак» отправил Гулиева в дубль и оштрафует на 5 млн рублей за избиение пешехода

Sport24.ru05:34

Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

Sports.ru11:40

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основой

Чемпионат05:59

Источник: «Спартак» оштрафует Гулиева на 5 млн рублей, а также отстранит его от основы

Sport.ru05:44
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