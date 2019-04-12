«Спартак» отправит Гулиева в дубль и оштрафует на 5 млнMetaratings вчера в 05:44

Как сообщает телеграм-канал Baza, полузащитник при зарплате 6 млн рублей в месяц будет оштрафован на 5 млн рублей и сослан в дублирующий состав. Отмечается, что Гулиев будет заявлен за дубль, но играть ему запретят. БК Winline оценивает шансы "Спартака" на чемпионство в РПЛ коэффициентом 35,0.

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«Спартак» отправит Гулиева в дубль и оштрафует на 5 млн

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