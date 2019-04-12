Футбол

«Спартак» отправит Гулиева в дубль и оштрафует на 5 млнMetaratings вчера в 05:44

Как сообщает телеграм-канал Baza, полузащитник при зарплате 6 млн рублей в месяц будет оштрафован на 5 млн рублей и сослан в дублирующий состав. Отмечается, что Гулиев будет заявлен за дубль, но играть ему запретят. БК Winline оценивает шансы "Спартака" на чемпионство в РПЛ коэффициентом 35,0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кавазашвили: «Гулиев опозорил себя и „Спартак“»

Sport.ruвчера в 14:29

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировок

Газета.Ruвчера в 06:25

Источник: «Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов и перевел в дубль

Советский спортвчера в 06:31

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основой

Чемпионатвчера в 05:59

Источник: Гулиев отправлен в дубль «Спартака» и оштрафован на 5 миллионов рублей

Спорт-Экспрессвчера в 05:47

«Спартак» отправил Гулиева в дубль и оштрафует на 5 млн рублей за избиение пешехода

Sport24.ruвчера в 05:34

Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

Sports.ruвчера в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено вчера в 15:38
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0

"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Наука

В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено вчера в 00:24
Спорт

Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Обновлено 11 апреля в 10:16
Политика

Порошенко выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года

«Как только безопасный компонент минских договорённостей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — заявил Порошенко.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Речь идет о десятках файлов, содержащих личную информацию нескольких тысячах сотрудников полиции и ФБР: имена, личные и служебные адреса электронной почты, названий должностей, телефонные номера домашние адреса, пишет Techcrunch.
Обновлено в 00:20
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

В Подмосковье на кольце МЖД грузовой поезд столкнулся с легковушкой

Обновлено в 00:37
Происшествия

В Тюмени завершилась контртеррористическая операция

Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник

ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

В Японии построили безумный «армейский» родстер BMW i8

Японское ателье EVE.RYN показало свой вариант доработок родстера BMW i8.
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Столичный регион в выходные накроют заморозки и снег

Москвичей и жителей региона ожидают заморозки и снег в субботу и воскресенье.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Митрополит украинских раскольников назвал Бандеру героем

Степан Бандера является гением украинского национального духа, заявил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 12 апреля, сообщает УНИАН.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".
Обновлено 11 апреля в 04:38
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Обновлено вчера в 18:14
Единоборства

С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой

Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Хоккей

Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком игрока на борт

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пригласил нападающего на слушание, которое пройдет 14 апреля.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено вчера в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аяз Гулиев
Российский футболист
российский футболист, атакующий полузащитник клуба Россия до 19
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное