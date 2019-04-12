Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубльСпорт день за днем 06:36
Как сообщает телеграм-канал «Baza», игрок оштрафован на 5 млн рублей, их вычтут из его зарплаты. В месяц Гулиев зарабатывает около 6 млн рублей. Также хавбека отстранили от основного состава и отправили тренироваться с дублем, но запретили играть за него.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:56, Ашберн
Происшествия
В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Здоровье
Естественный отбор? Россияне все больше умирают, несмотря на высокие зарплаты
Даже по сравнению в братской Белоруссией, людей в России умирает больше.
Обновлено в 13:30
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено в 12:49
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Происшествия
Продуктовый склад горит в Южно-Сахалинске
Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К этому моменту склад размерами 30х15 был охвачен пламенем по всей площади.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»
Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
Обновлено в 18:33
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Обновлено в 20:03
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Происшествия
Генпрокуратура подтвердила причину пожара в «Зимней вишне»
«Как полагает следствие, 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове возник пожар в результате замыкания электропроводки», – сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:16
Авто
Названа дата премьеры нового Chevrolet Corvette
Учитывая затяжную подготовку к премьере, западная пресса уже называет Chevrolet Corvette C8 куда более ожидаемой новинкой, чем Toyota Supra, Ford Bronko или, скажем, новая часть киноэпопеи "Звездные войны".
Обновлено в 06:09
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23