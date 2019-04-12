Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубльСпорт день за днем 06:36

Как сообщает телеграм-канал «Baza», игрок оштрафован на 5 млн рублей, их вычтут из его зарплаты. В месяц Гулиев зарабатывает около 6 млн рублей. Также хавбека отстранили от основного состава и отправили тренироваться с дублем, но запретили играть за него.
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Кавазашвили: «Гулиев опозорил себя и „Спартак“»

Sport.ru14:29

Источник: Гулиев отправлен в дубль «Спартака» и оштрафован на 5 миллионов рублей

Спорт-Экспресс05:47

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основой

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Источник: «Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов и перевел в дубль

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Sport24.ru05:34

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Газета.Ru06:25

«Спартак» оштрафует Гулиева на 5 млн рублей и отправит в дубль за драку с американцем

Sports.ru06:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:56, Ашберн
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