«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировокГазета.Ru 06:25

Хавбек оштрафован на 5 млн рублей, которые вычтут из его зарплаты, которая составляет 6 млн, передает телеграм-канал "Baza" Также Гулиева отстранили от основного состава, и теперь игрок будет тренироваться с дублем.

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«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировок

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