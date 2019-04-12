Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировокГазета.Ru 06:25

Хавбек оштрафован на 5 млн рублей, которые вычтут из его зарплаты, которая составляет 6 млн, передает телеграм-канал "Baza" Также Гулиева отстранили от основного состава, и теперь игрок будет тренироваться с дублем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
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