Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировокГазета.Ru 06:25
Хавбек оштрафован на 5 млн рублей, которые вычтут из его зарплаты, которая составляет 6 млн, передает телеграм-канал "Baza" Также Гулиева отстранили от основного состава, и теперь игрок будет тренироваться с дублем.
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Шоу-бизнес
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в угрозах убийством
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Политика
Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года
"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.
Обновлено в 22:32
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено в 18:59
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» во втором матче серии плей-офф НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 одержал победу над "Питтсбургом" во втором домашнем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:31
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Игры
Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу
Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
Обновлено в 15:54
Единоборства
Ломаченко и Кролл прошли взвешивание перед боем
В Лос-Анджелесе прошло официальное взвешивание главных участников предстоящего боксерского вечера в легком весе — украинца Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:35
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:31
Политика
Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву
Обновлено в 08:18
Авто
АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению
«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Кино
Кладбище для погибших героев «Игры престолов» создали в Австралии
В Австралии появилось кладбище, на котором находятся "могилы" погибших героев из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 12:57
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Общество
Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год
Обновлено в 07:13
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Общество
Хакеры украли данные тысяч полицейских США и агентов ФБР, пишут СМИ
Группа хакеров заполучила данные о тысячах сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб, передает портал Tech Crunch.
Обновлено в 23:02
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53