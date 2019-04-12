Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубльСпорт день за днем 06:36
Как сообщает телеграм-канал «Baza», игрок оштрафован на 5 млн рублей, их вычтут из его зарплаты. В месяц Гулиев зарабатывает около 6 млн рублей. Также хавбека отстранили от основного состава и отправили тренироваться с дублем, но запретили играть за него.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Кино
Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов
Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.
Обновлено в 08:48
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Технологии
Disney запускает стриминговый сервис
Обновлено в 07:00
Политика
Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
Обновлено в 09:16
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз
АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В среду, 10 апреля, в отношении футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Хоккей
«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым
Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Космос
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики. Видеообращение опубликовано на YouTube Роскосмоса.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Власти Индонезии сняли предупреждение о цунами
Власти Индонезии сняли предупреждение о цунами, выпущенное после землетрясения магнитудой 6,8 у берегов острова Сулавеси, передает агентство Рейтер со ссылкой на геофизическое агентство страны.
Обновлено в 09:21
Здоровье
В Дмитровской больнице медики спасли беременную женщину
Обновлено в 09:36
Финансы
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Политика
Кадыров объяснил, почему Чечне нужно простить долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что населению республики все-таки простят долги за газ.
Обновлено в 04:59
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10