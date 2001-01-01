Футбол
«Спартак» опять не смогSoccer.ru вчера в 16:46
Камень критики все мощнее давит на «Спартак». «Соккер.ру» ощущает со стороны, как после ничьей с «Рубином» прессинг на "красно-белых" усиливается. «Спартак» держит оборону, «Спартак» отбивается.
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Егор Сорокин опять отнял победу у «Спартака», теперь «Рубину» не понадобился даже «стандарт»
Спорт день за днемвчера в 14:30
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Происшествия
Бойцов Росгвардии задержали в Челябинске с крупной партией наркотиков
В Челябинске отправили под стражу троих сотрудников Росгвардии, которых задержали с крупной партией наркотиков.
Обновлено в 05:12
Политика
Раскрыта еще одна причина упрощенного гражданства для жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал еще одну причину упрощения процедуры получения российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Кино
Кинорежиссер Джон Синглтон скончался после инсульта
Обновлено в 00:17
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
Обновлено 27 апреля в 10:44
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Саратове с общежития сняли плакат с изображением фашистов
Обновлено в 04:52
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Наука
Утренние упражнения улучшили когнитивные способности в течение дня
Австралийские специалисты провели другой эксперимент, который продемонстрировал, что утренняя тренировка влияет на когнитивные способности индивида на протяжении всего рабочего дня.
Обновлено в 03:48
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Политика
Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2
В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
В ПАСЕ ищут «позитивный выход» из конфликта с Россией
Отсутствие российской делегации на мероприятиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно сказывается на всех остальных членах объединения.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
На проспекте Буденного в Москве обнаружили шарики ртути
Шарики ртути обнаружены на проспекте Буденного в районе дома № 37 на востоке Москвы.
Обновлено в 05:59
Экономика
Квартальная прибыль Airbus рухнула в семь раз
Европейский авиастроительный концерн Airbus SE представил сегодня финансовую отчетность, из которой следует, что чистая прибыль компании по итогам I квартала 2019 года упала на 86%, или 7,1 раза, до 40 млн евро по сравнению с 283 млн евро годом ранее.
Обновлено в 05:45
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
Обновлено в 03:20
Спорт
РУСАДА: чемпион мира по борьбе Лабазанов дисквалифицирован на год
Чемпион мира по греко-римской борьбе 2014 года россиянин Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.
Обновлено в 05:28