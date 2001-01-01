«Спартак» опять не смогSoccer.ru вчера в 16:46

Камень критики все мощнее давит на «Спартак». «Соккер.ру» ощущает со стороны, как после ничьей с «Рубином» прессинг на "красно-белых" усиливается. «Спартак» держит оборону, «Спартак» отбивается.

«Спартак» опять не смог

Спорт день за днем

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