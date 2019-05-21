Футбол
«Ростов» обошел «Спартак» по посещаемости домашних матчейБомбардир.ру 11:59
Константин Плиев
Данил Глебов
|38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
|45′+1′
Данил Глебов
|56′
|65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
|66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
|67′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
|71′
|74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
|90′+2′
Эльмир Набиуллин
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
17
Норманн
25
Логашов
15
Глебов
92
Щадин
84
Гацкан
28
Чернов
8
Попов
14
Шомуродов
41
Кержаков
2
Анюков
30
Маммана
13
Нету
19
Смольников
21
Ерохин
27
Оздоев
15
Набиуллин
24
Ригони
20
Мак
33
Эрнани
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
«Ростов» вышел на второе место по посещаемости домашних матчей в этом сезоне. Игры ростовчан на «Ростов Арене» посетили 465 513 зрителей. Желто-синие обошли «Спартак», домашняя посещаемость которого составила 464 122 человека.
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На игре «Крылья Советов» – «Спартак» установлен рекорд посещаемости 29 тура РПЛ
Коммерсантъ Самара01:21
Матч «Крылья-Советов» - «Спартак» стал вторым по посещаемости «Самара-Арены» в этом сезоне
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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