«Ростов» обошел «Спартак» по посещаемости домашних матчейБомбардир.ру 11:59

«Ростов» вышел на второе место по посещаемости домашних матчей в этом сезоне. Игры ростовчан на «Ростов Арене» посетили 465 513 зрителей. Желто-синие обошли «Спартак», домашняя посещаемость которого составила 464 122 человека.

Политика Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации Сайт президента Украины опубликовал указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана глава своей администрации.

Происшествия На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Политика Верховная рада соберется на внеочередное заседание 22 мая Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 22 мая (12:00 мск).

Кино Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.

Политика США ввели санкции против трех организаций из России Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Происшествия Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Транспорт На двух ветках московского метро приостановили движение поездов Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Кино Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».

Политика Усманов отрицает причастность к увольнению журналистов «Коммерсанта» Главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин давление акционера отрицает и утверждает, что журналисты при подготовке материала нарушили редакционные стандарты издательского дома.

Политика Зеленский попросил США ужесточить санкции против РФ Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с высокопоставленными представителями США, прибывшими в Киев для участия в церемонии инаугурации, обратился к ним с просьбой о сохранении действующих санкций против РФ с их последующим ужесточением.

Политика Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт Сход граждан в селе Центарой Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат Кадыров, принял решение просить органы власти о переименовании населенного пункта в Ахмат-Юрт, сообщила Общественная палата Чеченской республики.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Происшествия У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.

Происшествия В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".

Экономика Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России Уточняется, что такая пошлина будет взиматься пять лет. Ранее сообщалось, что Украина ввела новые экономические санкции против России.

Игры Man of Medan от создателей Until Dawn выйдет в августе и получит сниженную цену Студия Supermassive, выпустившая известный хоррор Until Dawn, наконец-то анонсировала точную дату выхода своего следующего проекта: Man of Medan из антологии The Dark Pictures выйдет на всех основных платформах 30 августа 2019г.

Политика На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).

Хоккей Битва за Германию: сборная России рвется к первому месту в группе Дружина Ильи Воробьева сойдется с командой Швеции в борьбе за первое место в группе B и право сыграть в 1/4 финала турнира с коллективом, ставшим четвертым в группе А. Вероятнее всего, им станет Германия, в противостоянии с которой любая из топ-сборных окажется фаворитом.

Здоровье Онколог назвал вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.