Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА

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