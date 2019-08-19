Футбол

«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКАRT на русском вчера в 16:49

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Видео из победной раздевалки «Спартака»: полуголый Шюррле скандирует фамилию Жиго

Sport24.ruвчера в 16:24

Победное фото «Спартака» из раздевалки

Советский спортвчера в 16:16

Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 16:34

«Жиго! Жиго!» «Спартак» выложил видео из раздевалки после победы над ЦСКА

Матч ТВвчера в 16:40

Раздевалка «Спартака» после победы в дерби: все хлопают Жиго, Шюррле скачет на столе

Sports.ruвчера в 17:26

«Спартак» показал, что происходило в раздевалке после победы над ЦСКА

Чемпионатвчера в 16:19

Видео из раздевалки «Спартака» после игры с ЦСКА: Шюррле танцует на столе

Sport.ruвчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Политика

Трамп подтвердил свой интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он якобы давал поручение своей администрации проработать возможность покупки Гренландии.
Обновлено 18 августа в 19:14
Шоу-бизнес

Максим Виторган поделился милым, умиротворяющим снимком с сыном

Накануне Виторган поделился новым умиротворяющим снимком со своим младшим наследником.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях

Согласно идеи проекта, необходимо внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
Обновлено в 02:56
Политика

Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие

Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов

Обновлено вчера в 10:04
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 23:16
Армия и оружие

NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Общество

В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:59
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Гаджеты

Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей

Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Сбор на поиск: в Нижегородской области пропала 5-летняя девочка

5-летняя Зарина Авгонова пропала 18 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Обновлено 18 августа в 10:59
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь

В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Путешествия

Названы самые популярные среди путешественников приметы

Специалисты сервиса Ozon.travel выяснили, какие приметы больше всего распространены среди путешествующих россиян.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Обновлено вчера в 14:32
Футбол

Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»

Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».
Обновлено в 01:31
Общество

Названы лучшие в мире города для вечеринок

Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

Обновлено в 02:49
Происшествия

Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой

Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.
Обновлено вчера в 07:15
Общество

Опасной отметки достиг уровень Амура у Хабаровска

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Этот уровень считается опасным явлением для города.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Белоруссия и Украина оказались крупнейшими должниками России

Оказалось, что крупнейшим должником России является Белоруссия: Минск задолжал 7,5 миллиарда и не спешит избавляться от долга.
Обновлено вчера в 00:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное