с чего всё началось

Пресс-служба «Спартака» заявила, что информация о задержании французского защитника команды Самюэля Жиго в аэропорту Шереметьево за нарушение таможенных правил не соответствует действительности. Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что футболист был задержан за отказ декларировать часы Rolex.

Происшествия Происшествия Страсбург: в доме предполагаемого стрелка нашли оружие и взрывчатку В доме предполагаемого стрелка 29-летнего Шарифа Шеката, который 11 декабря расстрелял несколько человек на рождественской ярмарке в Страсбурге, обнаружены огнестрельное оружие и взрывчатка, заявил 12 декабря источник, близкий к следствию, сообщает французский телеканал BFM TV.

Происшествия Происшествия Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин «В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.

Происшествия Происшествия Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург Ранее глава Пушкиногорского района Псковской области Александр Баранов сообщил РИА Новости, что пассажиры, которые не пострадали в ДТП и находились на турбазе, а также три человека, ранее отправленные в больницу, будут доставлены в Петербург на другом автобусе перевозчика.

Происшествия Происшествия Полицейский насмерть сбил женщину в Саратовской области

Происшествия Происшествия В Москве пропала украинская журналистка Львовская журналистка Елена Бойко, которая часто участвует в российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике, пропала в Москве.

Происшествия Происшествия Тела двух мужчин обнаружены в туалете на парковке в Москве Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек в туалете на подземной парковке в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия Происшествия Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Происшествия Происшествия Появилось видео перестрелки в кафе в Москве Видеозапись перестрелки в кафе в Москве появилось в Сети. Инцидент произошел в ночь на среду, 12 декабря.

Происшествия Происшествия Годовалый младенец найден мертвым в Подмосковье Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, тело мальчика нашли в одной из квартир.

Происшествия Происшествия Под Владимиром вандалы разбили мемориальную доску Солженицыну Во Владимирской области полиция ищет неизвестных, которые разбили мемориальную доску, установленную в честь писателя Александра Солженицына.

Происшествия Происшествия В море близ Геленджика затонула яхта В море близ Геленджика во время шторма опрокинулась и затонула яхта. На борту находились четыре человека, они успели покинуть судно.

Происшествия Происшествия Нехватка лейкопластыря вынудила врачей перевязывать пациентов скотчем

Происшествия Происшествия В Петербурге возбудили дело в отношении мужчины, избившего фельдшера Уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, избившего фельдшера скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Происшествия Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.