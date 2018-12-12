Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.

«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту

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