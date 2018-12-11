Происшествия
«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту
«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропортуRT на русском11:44
Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
RT на русском11:44
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с чего всё началось
Сотрудники аэропорта Шереметьево (ФТС России) конфисковали у игрока одного известного футбольного российского клуба двое часов Rolex, информирует sh.customs.ru.News.ru04:46
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Пытавшегося незаконно ввезти двое часов Rolex футболиста остановили на Шереметьевской таможне
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